سعر الذهب يعود للارتفاع خلال منتصف التعاملات اليوم السبت

كتبت- منال المصري:

عاد سعر الذهب إلى الارتفاع بقيمة 10 جنيهات خلال منتصف التعاملات اليوم السبت مقارنة بالتعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب السكرتير السابق لشعبة الذهب بالغرف التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2093 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2691 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3140 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3588 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25.120 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واستقر سعر الذهب عالميا عند نحو 2360 دولار للأونصة، (التي تعادل وزن الأوقية من عيار 24)، في منتصف التعاملات اليوم السبت، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.



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