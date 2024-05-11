بعد ارتفاعه.. تعرف على سعر الذهب بنهاية التعاملات مساء السبت

كتبت- منال المصري:

استقر سعر الذهب بنهاية التعاملات مساء اليوم السبت مقارنة بمنتصف التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب السكرتير السابق لشعبة الذهب بالغرف التجارية، لمصراوي.

كان سعر الذهب ارتفع بقيمة 10 جنيهات خلال منتصف التعاملات اليوم مقارنة بصباح التعاملات، وفق ما قاله نجيب.

أسعار الذهب اليوم

ظل سعر الذهب عيار 14 عند 2093 جنيها للجرام.

استقر سعر الذهب عيار 18 عند 2691 جنيها للجرام.

وظل سعر الذهب عيار 21 عند 3140 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3588 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 25.120 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

استقر سعر الذهب عالميا عند نحو 2360 دولار للأونصة، (التي تعادل الأوقية من عيار 24)، في نهاية تعاملات مساء اليوم السبت، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي أسعار الذهب