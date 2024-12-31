خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والجمبري والزيت وارتفاع الذهب

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البيض، والدواجن، والبصل، والزيت، والجمبري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الحديد، والفول، والجبن الرمي، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البصل..أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء في سوق العبور

ارتفاع أسعار الفول والجبن الرومي وانخفاض الزيت والعدس اليوم الثلاثاء بالأسواق

ارتفاع سعر الذهب اليوم فى مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء