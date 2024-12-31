انخفاض البصل..أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار البصل الأبيض، والكوسة، والخيار، والبطاطس والطماطم، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الباذنجان، والفلفل، واليوسفي، والليمون، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 جنيه و5.5 جنيهات، بتراجع خمسين قرشا.

البطاطس بين 4.5 و 11.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشا.

البصل الأحمر بين 9.5 و11.5 جنيه.

البصل الأبيض بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الكوسة بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 16 و20 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 14 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 7 و9 جنيهات.

الخيار الصوب بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 14 و26 جنيهًا.

بلح سيوي بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 7 و11 جنيه.

يوسفي بين 6 و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 30 و45 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.