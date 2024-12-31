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ارتفاع سعر الذهب اليوم فى مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

01:10 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

أسعار الذهب

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كتبت- دينا كرم:
صعد سعر الذهب بنحو 15 جنيها، بمنتصف التعاملات اليوم الثلاثاء في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2483 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3193 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3725 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4257 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 29800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.32% إلى نحو 2615 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: هنا

أسعار الذهب سعر الذهب عالميًا سعر الجنيه الذهب
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