انخفاض الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار كيلو الجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار البلطي والكابوريا، مقارنة بمستواه أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 71 و77 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 و105 جنيه.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و 320 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 150 جنيهًا، بزيادة 15 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا، بتراجع 100 جنيه.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.