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انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

09:46 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 163.05 جنيه، بتراجع 1.76 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 168.79 جنيه، بتراجع 5 قروش.

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