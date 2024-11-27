زيادة غير مسبوقة عالميا.. هل ترتفع أسعار البن في مصر؟ رئيس الشعبة يوضح

كتبت- دينا كرم:

قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن سوق البن المحلي لا يزال في حالة ترقب مع استمرار الارتفاعات العالمية في أسعار البن، والتي تشهدها البورصات العالمية حاليا.

ووصلت أسعار البن عالميا إلى مستويات غير مسبوقة منذ 16 عامًا، نتيجة التغيرات المناخية التي أثرت على البرازيل أكبر دولة منتجة للبنك والذي بدوره إثر علي الإنتاج.

وأشار فوزي إلى أن أي اضطراب في إنتاج البرازيل ينعكس سريعًا على أسعار البن عالميًا.

وأضاف ، أنه لا توجد أي زيادات محلية في الأسعار حتى الآن بدعم وفرة المخزون، ولكن إذا استمرت بورصات البن في الصعود، فإن الأسعار ستزداد عالميا، وهو ما سينعكس محليا عند استيراد المخزون الجديد بالأسعار المرتفعة.

أسعار البن

وأشار فوزي، الي أن السوق المحلي لا يزال مستقراً، مع الحفاظ على الأسعار الحالية للبن حيث يصل سعر البن السادة الي 480 جنيهًا للكيلو، والمحوج الي 600 جنيه للكيلو.

وأكد علي أن الشعبة تبذل جهودا للسيطرة على الأسعار محليًا، ومنع زيادتها إلا في حالة التأكد من استمرار الارتفاعات العالمية، حيث زيادة الأسعار ثم تراجعها مجددًا حال انخفاض البورصة سيؤدي إلى حالة من الارتباك لدى المستهلكين.

زيادة الطلب

وأوضح فوزي، أن الطلب علي البن يزداد في فصل الشتاء بنسبة 25%، مقارنة بالصيف، مما قد يؤدي إلى استنزاف المخزون.

وأشار إلى أننا نستهلك نحو 80 ألف طن من البن سنويا، ونستورد الكميات الأكبر من إندونيسيا، تليها فيتنام، ثم البرازيل، والهند، وأثيوبيا.

وأشار فوزي إلى أن بداية العام الجديد قد تشهد تغييرات في الأسعار، وفقا لتطورات البورصة العالمية، ووفقا للمخزون المحلي.