خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن واللحوم وارتفاع الحديد والذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار اللحوم، والدواجن، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار البيض والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تهبط خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع كبير في أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد بالأسواق اليوم الاثنين ( موقع رسمي)

انخفاض البطاطس والليمون.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين في سوق العبور

ارتفاع أسعار الجبن الأبيض والزيت وانخفاض اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين