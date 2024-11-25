ارتفاع كبير في أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)
10:21 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024
كتبت- دينا كرم:
ارتفعت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.
وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار البيض
كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 168.37 جنيه، بزيادة 7.01 جنيه.
كرتونة البيض البلدي: 172.5 جنيه، بزيادة 19.09 جنيه.
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