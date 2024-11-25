ارتفاع أسعار الجبن الأبيض والزيت وانخفاض اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الفول، والزيت، والمكرونة، والجبن الأبيض والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بينما انخفضت أسعار اللحوم والدواجن والجبن الرومي والعدس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عددًا من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.7 جنيه، بزيادة 1.68 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 57.07 جنيه، بزيادة 3.85 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.65 جنيه، بزيادة 29 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 86.41 جنيه، بزيادة 46 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 35.34 جنيه، بزيادة 3.48 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.21 جنيه، بزيادة 5.38 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 58.18 جنيه، بتراجع 4.86 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.54 جنيه، بزيادة 1.11 جنيه.

لتر زيت الذرة: 103.1 جنيه، بزيادة 5.06 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 395.72 جنيه، بتراجع 14.74 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.35 جنيه، بتراجع 6.79 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.09 جنيه، بزيادة 95 قرشا.

كيلو الفول السائب: 44.66 جنيه، بتراجع 1.29 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 123.56 جنيه، بزيادة 4.63 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 259.26 جنيه، بتراجع 2.62 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 27.4 جنيه، بتراجع 2.86 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 116.55 جنيه، بزيادة 3.6 جنيه.