انخفاض البطاطس والليمون.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار البطاطس، والخيار، والليمون، والطماطم، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار الملوخية والفلفل، والجوافة والبرتقال، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البطاطس بين 10 جنيهات و 15 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات.

البصل الأحمر بين 9.5 جنيه و13.5 جنيهًا.

البصل الأبيض بين 13 و 19 جنيهًا.

الكوسة بين 8 جنيهات و10 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 11 جنيهًا و17 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و 13 جنيهًا، بارتفاع جنيهين.

الملوخية بين 12 جنيهات، و 15 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات.

الخيار الصوب بين 10 و13 جنيهًا، بانخفاض 7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 8 و10 جنيهًات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر بين 17 و 27 جنيهًا، بارتفاع جنيهين.

جوافة بين 10 و 22 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 7 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الليمون البلدي بين 12 و22 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات.