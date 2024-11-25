لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

01:22 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

هبط سعر الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم الاثنين بنحو 50 جنيها، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2480 جنيه للجرام

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3188 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3720جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4251 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29760 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.56 % إلى نحو 2673 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي:اضغط هنا

https://www.masrawy.com/gold#Nav-Gold

سعر الذهب أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
النفط يرتفع عالميا وسط مخاوف من اضطراب سلاسل الإمدادات

إعلان

إعلان

استمرار عمليات الإنقاذ.. تفاصيل حادث غرق لانش سياحي بمرسى علم
طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أجواء غير مستقرة وأمطار بهذه المناطق
كارت الـ100 لن يكون رصيده 45.. كيف ستطبق زيادة الاتصالات؟