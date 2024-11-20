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سعر الذهب يتراجع مجددا خلال منتصف تعاملات الأربعاء

12:39 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب 8 جنيهات خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2457 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3158 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3685 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4211 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 29480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.27 % إلى نحو 2625 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي:اضغط هنا

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