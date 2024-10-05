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فرض رسوم 2% على توريد الفئات النقدية الصغيرة للبريد بشرط

02:43 م السبت 05 أكتوبر 2024

الهيئة القومية للبريد

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كتب- علاء حجاج:

قالت عدد من الشركات إنها تلقت تعليمات بخصوص فئات العملات للتوريدات النقدية للهيئة القومية للبريد والبنوك.

وبحسب التعليمات فقد تحدد نسبة الفئات النقدية الصغيرة " 5 جنيهات و10 جنيهات" بـ 5% من إجمالي التوريدات النقدية التي تجريها الشركات على أن يتم سداد 2% رسوم إذا ما زادت نسبتهم عن ذلك.

وأوضحت مصادر بالبريد أن هذا القرار يعود لأسباب تشغيلية، حيث تقوم بعض الشركات او مناديبها بتوريد أموال بفئات نقدية صغيرة الأمر الذي يؤثر على سير العمل ويسبب ارتباك في العملية التشغيلية فضلا عن تكاليف نقلهم وتأمينهم، وعند السحب من جانب العملاء يطلبون أموال فئات كبيرة.

الهيئة القومية للبريد
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