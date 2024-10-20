سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الصعود بمنتصف تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

واصل سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، ارتفاعه بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2473 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3180 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3710 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4240 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 29680 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.07% إلى نحو 2721 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال تعاملات الأحد، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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