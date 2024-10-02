لماذا فقد رأس المال السوقي 29 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم؟

كتبت- أمنية عاصم:

تسبب تسارع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بتكبد رأس المال السوقي المصري خسائر كبيرة بنهاية تعاملات اليوم، وسط خسائر ملحوظة على مستوى البورصات العالمية.

أغلقت جلسة اليوم الأربعاء على هبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية لينخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 1.67%، وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.24% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.04%.

وسجل رأس المال السوقي خسائر بقيمة 29 مليار جنيه ليغلق بقيمة 2.172 تريليون جنيه مقابل 2.201 تريليون جنيه خلال اغلاقات جلسة أمس الثلاثاء، ليرتفع أسهم 16 شركة وينخفض أسهم 166 شركة بينما لم تتغير أسهم 28 شركة.

كانت إيران أرشقت إسرائيل برشقة من الصورايخ مساء أمس الثلاثاء دون وقوع خسائر ملحوظة وذلك ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقال محمد مهدي، خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 خلال ختام أداء جلسة اليوم الأربعاء تراجع بنسبة 1.67% ليفقد نحو 533 نقطة ليصل إلى مستوى 31332 نقطة؛ جاء ذلك نظرًا لتفاقم التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.

واستكمل أن الانخفاض الجماعي للموشرات البورصة المصرية جاء كجزء من رد فعل جماعي طال جميع أسواق الأسهم العربية والعالمية بدرجات منخفضة.

وتابع مهدي، أن السوق المصرى لا يزال يحتفظ بسيولة مالية مرتفعة حيث تجاوزت قيمة تداولات اليوم 4.3 مليار جنيه.

وأضاف أن السوق لايزال يعاني ضغطًا ملحوظًا مدفوعة بأحداث المنطقة التي تسبب في وجود حالة متزايدة من عدم اليقين يقابلها صناع السوق بهبوط متدرج ليقترب من نقطة دعم مؤقتة عند مستوى 31 ألف نقطة.