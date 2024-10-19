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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار اللحوم والحديد والذهب يواصل الصعود

04:00 م السبت 19 أكتوبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والبيض، والحديد خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، و أسعار الذهب تواصل الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق

87 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

15 جنيها لكيلو الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار اللحوم والجبن الأبيض والزيت اليوم السبت (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت

خريطة الأسعار اليوم أسعار اللحوم أسعار البيض أسعار الدواجن ارتفاع الحديد أسعار مواد البناء أسعار السمك أسعار الخضراوات والفاكهة
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