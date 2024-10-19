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سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت

01:43 م السبت 19 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات بمنتصف التعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2457جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3158 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3685جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4211جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 29480 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

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وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.07% إلى نحو 2721 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: من هنا

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