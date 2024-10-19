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ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

10:29 ص السبت 19 أكتوبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 177.83 جنيه، بزيادة 1.35 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 182.47 جنيه، بزيادة 6 جنيهات.

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