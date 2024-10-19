ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق، بينما تراجعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية، أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40914.29 جنيه، بارتفاع 906.31 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41950 جنيه، بارتفاع 340.67 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2553 جنيه، بتراجع 295.12 جنيه.