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انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

10:28 ص السبت 19 أكتوبر 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا كرم:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم السبت بالأسواق، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق بنحو 104.39 جنيه، بتراجع 1.76 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 88.07 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 120.71 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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