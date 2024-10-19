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87 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

11:04 ص السبت 19 أكتوبر 2024

اسعار السمك

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كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 84 و 87 جنيهًا.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و200 جنيه.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 175 و325 جنيهًا.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 145 جنيهًا.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و 350 جنيهً.

كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهًا

أسعار السمك اليوم سوق العبور المأكولات البحرية
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