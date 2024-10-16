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قفزة في سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

01:53 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أسعار الذهب

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كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الذهب بنحو 70 جنيها بمنتصف التعاملات،اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2417 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3107 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3625 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4143 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29000 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.52 % إلى نحو 2676 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال منتصف التعاملات وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

أسعار الذهب سعر الذهب عالميًا سعر الجنيه الذهب
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