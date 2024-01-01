ارتفاع أسعار الأرز والسكر والزيت والمكرونة في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الأرز المعبأ والسائب، والفول المعبأ، والزيت، والسكر، والمكرونة، واللحوم، والجبن الرومي، والمسلى الصناعي في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار الدواجن الطازجة.

جاء ذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.05 جنيه، بارتفاع 1.27 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 42.38 جنيه، بارتفاع 3.37 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.25 جنيه، بارتفاع 52 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 66.55 جنيه، بارتفاع 1.35 جنيه

كيلو السكر المعبأ: 39.36 جنيه، بارتفاع 2.04 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.77 جنيه، بارتفاع 1.54 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 53.51 جنيه، بارتفاع 40 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 79.04 جنيه، بارتفاع 1.87 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.18 جنيه، بانخفاض 4 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 314.81 جنيه، بارتفاع 5.12 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 87.23 جنيه، بانخفاض 2.03 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.35 جنيه، بارتفاع 1.56 جنيه.

كيلو الفول السائب: 40.66 جنيه، بارتفاع 97 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 124.37 جنيه، بانخفاض 23 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 238.17 جنيه، بارتفاع 1.09 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 25.27 جنيه، بانخفاض 33 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي:68.22 جنيه، بارتفاع 1.89 جنيه.