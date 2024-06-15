المالية: توفير 20 مليون جنيه "فكة" بمناسبة العيد

كتبت- منال المصري:

قالت وزارة المالية، إنه تم طرح 20 مليون جنيه "فكة إضافية" من العملات المعدنية المساعدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك على نحو يُلبي احتياجات المواطنين والقطاع الحكومي مثل هيئة مترو الأنفاق، والقطاع الخاص مثل السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية والسجلات التجارية، إضافة إلى الأسواق أو مواقف سيارات الأقاليم أو الأجرة بالقاهرة والمحافظات.

وقال حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إننا حريصون على توفير كل احتياجات المواطنين والأسواق من «الفكة» عبر احتياطي يكفي لمدة تتجاوز العام ونصف العام.

وأضاف خضر، أن المواطنين توافدوا على مقر مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة"، قبيل العيد للحصول على «

"الفكة" من العملات المعدنية المساعدة، و"الفلوس الجديدة" التي يتم توفيرها لتقديمها "عيدية".

وكانت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، استعدت مبكرًا لموسم عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالقاهرة والمحافظات، وقد ساعدت الآليات التكنولوجية الحديثة في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للعملات المعدنية المساعدة "الفكة" قبيل المواسم والأعياد.