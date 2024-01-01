تراجع أسعار الطماطم والملوخية وزيادة البطاطس بسوق العبور بأول أيام 2024

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم، والملوخية بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الاثنين، عند مستويات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار البطاطس، والفلفل الرومي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و6 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

البطاطس بين 6 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و25 جنيها.

الكوسة بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الفاصوليا بين 17 و24 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و10 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات.

البامية بين 40 و45 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 12 و26 جنيها.

الكانتلوب بين 7.5 و9.5 جنيه.