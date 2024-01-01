انخفاض أسعار السمك البلطي والمكرونة وارتفاع الجمبري اليوم بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والكابوريا في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستويات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار الجمبري، والسبيط.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 58 و62 جنيها، بانخفاض جنيه.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و105 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 و390 جنيها، بارتفاع 70 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 و235 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 و125 جنيها.