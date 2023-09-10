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تراجع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات

10:22 ص الأحد 10 سبتمبر 2023

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1463 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1881 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2195 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2509 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 17560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1919 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، بانخفاض 0.60 دولار بنسبة 0.03% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سوق مصراوى

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