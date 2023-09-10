البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات جلسة تداول اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.4% إلى مستوى 19454 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.79% إلى مستوى 19375 نقطة، مع نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.