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البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات جلسة تداول اليوم الأحد

10:30 ص الأحد 10 سبتمبر 2023

البورصة

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كتبت- دينا خالد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.4% إلى مستوى 19454 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.79% إلى مستوى 19375 نقطة، مع نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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