البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات جلسة تداول اليوم الأحد
كتبت- دينا خالد:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.4% إلى مستوى 19454 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.79% إلى مستوى 19375 نقطة، مع نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.
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