صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.02% إلى مستوى 17346 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.
وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.6%، وهبط مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 استقر عند مستوى 17343 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس.
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