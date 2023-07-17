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صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:40 ص الإثنين 17 يوليه 2023
صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.02% إلى مستوى 17346 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.6%، وهبط مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 استقر عند مستوى 17343 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

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