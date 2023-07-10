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وزير قطاع الأعمال يتابع تطوير شركتي "ميراتكس" للغزل والنسيج والنصر للأسمدة

02:30 م الإثنين 10 يوليه 2023

جانب من اللقاء

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كتبت -شيماء حفظي:

بدأ الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الاثنين، زيارة إلى محافظة السويس، لتفقد عدد من المصانع والشركات التابعة للوزارة، في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة والموقف التنفيذي لمشروعات التحديث والتطوير، وفقا لبيان من الوزارة.

استهل الوزير، الزيارة بلقاء اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بمقر الديوان العام للمحافظة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وحسب البيان، تم عقد اجتماع لمناقشة خطط التطوير والتحديث، واستمرار عمل الشركات وفقًا لأحدث المعايير وبالطاقة الإنتاجية القصوى في الشركات الواقعة في نطاق محافظة السويس.

كما ناقش الوزير ما طرحه النواب حول شركة "ميراتكس" للغزل والنسيج وشركة النصر للأسمدة، وخطة التطوير الخاصة بالشركتين.

يشار إلى أن شركة النصر للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لديها مشروع لرفع الطاقة الإنتاجية في إطار الجهود الجارية لتطوير الشركة، إلى جانب مشروع مصنع للأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.

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وزير قطاع الأعمال تطوير ميراتكس للغزل والنسيج تطوير النصر للأسمدة محمود عصمت

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