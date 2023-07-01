خريطة أسعار رابع أيام العيد: ارتفاع الذهب واستقرار السلع الأساسية

القاهرة- مصراوي:

ارتفع سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم السبت، بينما استقرت عدد من أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم مقارنة بمستوياتها أمس، وبقيت أسعار الخضروات والفاكهة والأسماك في أغلبها عند نفس مستويات الجمعة.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب اليوم السبت في مصر يرتفع 15 جنيها للجرام بمنتصف التعاملات

أسعار السمك بسوق العبور في رابع أيام عيد الأضحى

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور في رابع أيام عيد الأضحى

أسعار الأرز والفول واللحوم والجبن والألبان بالأسواق في رابع أيام العيد

أسعار البيض في رابع أيام عيد الأضحى بالمزرعة

سعر الدواجن بالأسواق في رابع أيام عيد الأضحى (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق



