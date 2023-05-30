البورصة ترتفع بنسبة 1.88% في نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.88% إلى مستوى 17534 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.77%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.13%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 170.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 37 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 207.7 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.47% إلى مستوى 17211 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.