خريطة الأسعار: ارتفاع الحديد وانخفاض الزيت والجبن.. والذهب يعود للصعود

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد واللحوم اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار الدواجن والزيت والجبن بالأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما عادت أسعار الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

تراجع متوسط أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الأربعاء في المزرعة

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض البلطي والمكرونة.. سعر السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

انخفاض ورق العنب.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأربعاء

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للصعود بمنتصف التعاملات بعد خسارة كبيرة

تراجع أسعار الزيت والجبن وارتفاع اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء