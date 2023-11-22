"Y-Tech" تتفاوض مع مصنع محلي لإنتاج الأنظمة الصوتية بمصر

كتب- علاء حجاج:

قال أسامة شوبك، الرئيس التنفيذي لشركة Y-tech للحلول الأمنية الرقمية، إن الشركة تتفاوض مع أحد المصنعين المحليين لتصنيع وإنتاج أنظمة صوتية "sound systems" في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف شوبك، خلال مائدة مستديرة عقدتها الشركة على هامش معرض ومؤتمر "كايرو آي سي تي" المنعقد بالقاهرة، أن إنتاج أنظمة ساوند سيستم محليا سيسهم في خفض تكلفتها بنسبة تصل إلى 40%.

وأوضح أن شركته تعمل في مجال أنظمة إنذار الحرائق وكاميرات المراقبة والتحكم في منظومة تسجيل الدخول، مؤكدا أن السوق المصرية يشهد حاليا طفرة كبيرة في معدل الإقبال على هذه الحلول تزامنا مع تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبري.

وعن التوسعات الخارجية، ذكر أسامة شوبك أن الشركة لديها فرع في الإمارات، وتعمل على إنهاء إجراءات تأسيس مكتب تمثيل لها في ليبيا.

وقال إن شركته سجلت أعمالا خلال العام الماضي بقيمة 45 مليون جنيه، وتستهدف زيادتها بنسبة 30% بنهاية 2023.

وأضاف شوبك أن الشركة تغلبت علي أزمة توفير الدولار من خلال استغلال حصيلتها الدولارية الناتجة من تصدير حلولها لفرعها بالإمارات لتمويل استيراد شحنات جديدة مما أسهم في توافر المخزون لديها من المنتجات.

وينعقد معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري.