ارتفاع أسعار الكوسة والملوخية وانخفاض الفلفل الحامي اليوم بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الكوسة والفلفل الرومي والملوخية والخيار البلدي، في سوق الجملة بالعبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وفي المقابل انخفضت أسعار الفلفل الحامي والخيار الصوب خلال تعاملات اليوم بسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

البطاطس بين 10 جنيهات و14.5 جنيه.

البصل بين 15 و20 جنيها.

الكوسة بين 3 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و9 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و7 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 4.5 و6.5 جنيه، بارتفاع جنيهين.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البامية بين 29 و35 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الجوافة بين 6 و10 جنيهات.

الرمان بين 8 جنيهات و20 جنيها.

البلح الزغلول بين 17 و21 جنيها.