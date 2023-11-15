ارتفاع جديد لسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات مساء أمس.

كان سعر جرام الذهب صعد 35 جنيها خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1780 جنيها للجرام.

ووصل الذهب عيار 18 إلى 2289 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2670 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3051 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 21360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 1971 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة زيادة 0.34%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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