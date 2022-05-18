15 جنيهًا انخفاضًا بسعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات المسائية، وانخفض الجرام 15 جنيهًا، مقارنة بمنتصف تعاملات اليوم، مع تراجع المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب صعد 5 جنيهات مع منتصف تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 700 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 900 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1050 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1200 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميا خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء إلى نحو 1811 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.20%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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