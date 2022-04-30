رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها من أول مايو



قررت مصلحة الجمارك زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها من أول مايو وحتى نهاية الشهر، وذلك مقابل 16 جنيها في أبريل.

وكانت الجمارك حددت سعر الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيها طوال شهر أبريل، بعد خفض سعر الجنيه أمام الدولار في مارس الماضي في حركة تصحيح لسعر الصرف الذي ظل مستقرا لفترة طويلة.

ويبلغ متوسط سعر صرف الدولار حاليا 18.44 جنيه للشراء و18.53 للبيع، بحسب موقع البنك المركزي.