سعر ورق العنب يقفز لـ 100 جنيه.. وشعبة الخضروات توضح السبب

كتبت-شيرين صلاح:

شهد سعر ورق العنب ارتفاعًا بالأسواق خلال الأيام القليلة الماضية مع اقتراب شهر رمضان، ليتراوح سعر الكيلو بين 80 جنيهًا و100 جنيه بالأسواق.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر ورق العنب ارتفع نتيجة قلة المعروض منه في الأسواق، مع زيادة الطلب على الشراء.

وأضاف النجيب، أن الموجود حاليا في الأسواق من ورق العنب يصل إلى 500 طن، موضحا أن الموجود حاليا بشائر للمحصول.

وذكر النجيب، أن موسم ورق العنب يكون في شهري يونيو ويوليو، ويكون خلالهما المعروض كثير.

ورغم ارتفاع سعر في السوق إلا أن بيانات موقع سوق الجملة بالعبور، تقول إن سعر كيلو ورق العنب البلدي يتراوح بين 25 و35 جنيهًا، بينما تشير بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات رئاسة الوزراء، إلى أن متوسط سعر كيلو ورق العنب البلدي يبلغ 24.3 جنيه.

وقال نائب رئيس الشعبة، إن هناك أصناف أخرى من الخضروات مثل الفلفل والباذنجان والبامية وغيرهم ارتفعت أسعارها في الأسواق خلال الأيام الحالية، بسبب تراجع المعروض نتيجة تغيرات المناخ هذا العام.

ويبلغ سعر كيلو الفلفل الأخضر 20 جنيهًا، بينما يبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان 30 جنيهًا، وسعر كيلو الباذنجان باختلاف نوعه 10 جنيهات.