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830 جنيهًا انخفاضاً في أسعار "حديد عز" من أول مايو

10:48 ص الأربعاء 27 أبريل 2022
830 جنيهًا انخفاضاً في أسعار "حديد عز" من أول مايو

أسعار حديد

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كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن شركة حديد عز أعلنت عن خفض أسعار حديد التسليح اعتبارًا من بداية مايو المقبل.

وأضاف الزيني، أن سعر طن الحديد بشركة حديد عز تسليم أرض المصنع تراجع إلى 19170 جنيهًا مقابل 20 ألف جنيه في أبريل، بانخفاض قيمته 830 جنيهًا.

ويتراوح متوسط سعر طن الحديد في السوق تسليم أرض المصنع بين 19170 جنيهًا، ومتوسط سعر طن الحديد للمستهلك يتراوح بين 19400 و19500 جنيهًا.

وكانت شركات الحديد رفعت سعر الطن اعتباراً من بداية إبريل الجاري بين 3 و4 آلاف جنيه، بحسب كل شركة، وفقا لقول الزيني في وقت سابق لمصراوي.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

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