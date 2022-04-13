ارتفاع سعر الذهب فوق ألف جنيه.. تجار: هدوء بحركة السوق وننتظر "العيد"

كتبت- شيرين صلاح:

قال تجار مشغولات ذهبية، إن ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلي خلال الفترة الحالية، أدى إلى ضعف حركة مبيعات المحلات.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال الفترة الحالية نتيجة زيادة السعر في البورصات العالمية، بالإضافة إلى زيادة سعر الدولار، وفقا لقول تجار ذهب تحدثوا لمصراوي.

وبتأثر سعر جرام الذهب في السوق المحلي بسعر كلا من البورصات العالمية وسعر صرف الدولار، وفقا لقول تجار الذهب.

وسجلت سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 21 نحو 1025 جنيهًا، مسجلاً ارتفاعًا جديدًا في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم، بحسب قول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 879 جنيها للجرام، وسعر الذهب عيار 21 عند 1025 جنيها للجرام، وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1171 جنيها للجرام، وسعر الذهب عيار 14 عند 683 جنيها للجرام.

وقال نجيب، إن حركة البيع والشراء في محلات الذهب حاليا ضعيفة، نتيجة ارتفاع سعر الجرام في السوق المحلي.

وأوضح نجيب، أن ارتفاع السعر يدفع الزبائن للانتظار، مشيرا إلى أن الزبون الذي يريد البيع يطمح في مزيد من الارتفاع للبيع بسعر مرتفع، والزبون الذي يريد الشراء ينتظر استقرار الجرام عند مستوى معين.

واتفق معه في القول هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، قائلًا إن مبيعات محلات الصاغة تشهد ضعف في الإقبال على الشراء خلال الفترة الحالية، مع ارتفاع سعر الجرام في السوق المحلي.

وأضاف ميلاد، أن حركة بيع المشغولات الذهبية أكثر حاليا من الشراء.

وأوضح ميلاد، أن الزبائن دائمًا تنتظر تراجع الذهب بعد حدوث ارتفاعات لسعر الجرام بالأسواق، ولكن سعر الجرام في حالة هبوطه لا ينخفض بشكل كبير كالسابق كما يتوقع الزبائن.

وتوقع ميلاد تحسن مبيعات محلات الذهب مع اقتراب عيد الفطر، باعتباره موسم للمناسبات مثل الخطوبات والأفراح.