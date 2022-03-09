تراجع الكوسة والباذنجان البلدي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الكوسة، والباذنجان البلدي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 15 و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 10 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2.25 و3.25 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.