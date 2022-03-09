أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 25 و28 جنيها.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 30 و65 جنيها، وظل سعر كيلو الجمبري ثابتا، ليتراوح بين 90 و170 جنيها، وبقي سعر كيلو الكابوريا ثابتا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري بين 45 و55 جنيها، وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.