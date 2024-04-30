الإحصاء: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت في 2023

كتبت- شيرين صلاح:

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء عن أن حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت بلغ 3 مليارات دولار خلال عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار خلال عام 2022.

ووفق بيان الإحصاء، جاء ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والكويت ودعم العمل العربي المشترك.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمير الكويت بقصر الاتحادية في القاهرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وسجل حجم صادرات مصر إلى الكويت 315 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 428 مليون دولار خلال عام 2022، حسب البيان.

وبلغ حجم واردات مصر من الكويت 2.7 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2022.

وجاء أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الكويت خلال عام 2023 كالتالي:

1.آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 65 مليون دولار.

2.خضر وفواكه بقيمة 64 مليون دولار.

3.محضرات خضر وفواكه بقيمة 16.3 مليون دولار.

4.زيوت عطرية بقيمة 15.1 مليون دولار.

5.ملابس جاهزة بقيمة 13.5 مليون دولار .

وجاءت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الكويت خلال عام 2023 كالتالي:

1.وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.7 مليار دولار.

2. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 12.2 مليون دولار.

3.لدائن ومصنوعاتها بقيمة 10.2 مليون دولار.

4.حديد وصلب بقيمة 2.8 مليون دولار.