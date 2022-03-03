زيادة المواد الخام.. هل تتأثر أسعار السلع الغذائية في مصر بحرب أوكرانيا؟

كتبت- شيرين صلاح:

توقع عدد من مصنعي المواد الغذائية، تحدث إليهم مصراوي، أن ترتفع أسعار بعض المنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى أزمة سلاسل التوريد المستمرة حتى الآن.

وذكر المصنعون أن بعض المواد الخام والمواد الغذائية والسلع ارتفعت بالبورصات العالمية بسبب تداعيات الحرب، لكنها لم ترتفع في السوق المحلي حاليًا لعدم استيراد شحنات جديدة بعد.

استقرار حاليا

قال حسن الفندي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن أسعار المنتجات الغذائية لم تشهد أي ارتفاعات في السوق المحلي خلال الفترة الحالية، رغم ارتفاع الأسعار العالمية لعدد من مستلزمات الإنتاج والسلع التي تدخل في تصنيعها.

وأوضح الفندي، أنه لم يتم استيراد شحنات جديدة من السلع الأساسية والمستلزمات بالأسعار المرتفعة حتى الآن، لكي يتم رفع الأسعار بالسوق المحلي، مشيرا إلى أن الحرب بدأت من حوالي أسبوع فقط.

وأشار الفندي إلى أنه في حالة حدوث زيادات في السوق المحلي ستكون محاولة لتعظيم أرباح من جانب الشركات أو التجار.

واتفق معه في القول المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، قائلا إن أي زيادات قد تحدث في أسعار السلع حاليا ستعود إلى رغبة الوكلاء في تعظيم أرباحهم، نتيجة التخوفات من توقيت وصول الشحنات بعد قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل.

وأضاف برزي أن آثار تداعيات الحرب بين روسيا وأمريكا غير معروف توقيتها حتى الآن.

توقعات بارتفاع مستقبلي

توقع سعيد البدر عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن ترتفع أسعار بعض المنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع المكونات، خاصة التي ترتبط بمنتجات الألبان.

وقال سعيد البدر، لمصراوي، إن أسعار بعض السلع، التي تدخل في إنتاج عدد من المنتجات الغذائية، ارتفعت بالبورصات العالمية بسبب التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا، مثل الزيت واللبن البودرة.

واتفق معه الفندي، في توقعات ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية بالسوق المحلي مع استمرار تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفع متوسط سعر طن الزيت خلال الفترة الماضية إلى 30 ألف مقابل 25 ألف قبل الزيادة بسبب التخوفات من تداعيات الحرب وأزمة سلاسل التوريد، كما ارتفع سعر اللبن البودرة بنحو 10% ، ليسجل متوسط سعر الطن حوالي 67 ألف جنيه مقابل 65 ألف جنيه، وفقا للبدر.

وتستورد مصر أكثر من87% من استهلاكها من الزيوت من الخارج، بمراحل إنتاجية مختلفة، تتنوع بين استيراد بذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة فقط.

كما تستورد مصر الألبان البودرة من ماليزيا ودول شرق آسيا وأمريكا، وتستخدم كمواد خام في صناعة منتجات الألبان والجبن.

وتشهد أسعار القمح، ارتفاعات كبيرة على خلفية الصراع الروسي الأوكراني، حتى وصل، اليوم الخميس، فوق مستوى 11 دولارا للبوشل (27.2 كيلو) للمرة الأولى منذ 14 عاما.

ويتبع ارتفاع أسعار القمح، زيادة في زيادة أسعار الدقيق الذي يدخل في صناعة المكرونات والمخبوزات والحلويات وغيرها.

كما تشير التوقعات إلى ارتفاع تكلفة الشحن للواردات من السلع أو المواد الخام، مع ارتفاع أسعار النفط، الذي قفز نحو 20% خلال الأسبوع الأخير، ليقترب من 120 دولارًا للبرميل.