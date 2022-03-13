صعود سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 3 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، قبل أن يعاود الانخفاض مرة أخرى.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 591 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 760 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 887 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1014 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 7096 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة الجمعة الماضية نحو 1998 دولارا للأوقية، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب