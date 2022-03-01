بعد ارتفاع.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية.

وكان سعر جرام الذهب قفز 7 جنيهات خلال منتصف التعاملات اليوم.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 561 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 722 جنيها للجرام.

وبقي سعر الذهب عيار 21 عند 842 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 962 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب عند 6736 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا خلال التعاملات المسائية من جلسة اليوم الثلاثاء، إلى 1918 دولارا للأوقية، في الساعة 4:27 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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