أغنى 10 أشخاص في العالم يخسرون 132 مليار دولار خلال أول شهرين من 2022 (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

شهد صافي مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم تراجعا ملحوظا خلال أول شهرين من العام الجاري، حيث انخفضت بنسبة 9% مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2021، وفقا لبيانات شبكة بلومبرج.

وبحسب بيانات الشبكة، انخفض مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بصافي 131.6 مليار دولار لتصل إلى تريليون و324 مليار دولار.

وانخفضت ثروات 9 من أغنى 10 أشخاص في العالم بينما كان الناجي الوحيد من الخسارة هو وارن بافيت الذي ارتفع من المركز التاسع إلى السادس.

بينما شهدت القائمة خروج مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا المالكة لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منها، والذي تراجع من المركز السادس إلى الثاني عشر حاليا بعد أن تلقى ضربة قوية على إثر انخفاض سهم الشركة في إحدى جلسات الأسبوع الماضي بأكثر من 26% مع بداية الشهر الجاري.

وجاء ذلك بعد الإعلان عن تراجع عدد المستخدمين اليوميين لفيسبوك إلى جانب التوقعات بنمو أضعف من المتوقع في إيرادات الربع الثاني.

ودخل الهندي موكيش أمباني في قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم بدلا من زوكربيرج محتلا المركز العاشر بثروة قيمتها 88.4 مليار دولار.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم منذ عام 2022، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.